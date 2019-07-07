طرد ميسي | ملخص مباراة الارجنتين وتشيلي كوبا أمريكا | مُباراة مجنونة

ملخص مباراة الارجنتين وتشيلي ضمن تحديد المركز الثالث من البطولة التي تستضيفها البرازيل، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحسين صورتهما أمام المشجعين في كل مكان، وعلى الأخص ميسي الذي يريد أن يقدم أداءً جيداً في تلك البطولة خاصة بعد خروج فريقه من البطولة وعدم الوصول إلى النهائي بعد الخسارة الكبيرة أمام البرازيل في نصف النهائي، بعد أن كان هناك أملاً لتقديم أداء أفضل منذ ذلك.

نتيجة مباراة الارجنتين

الأرجنتين تشيلي 2 1 المركز الثالث المركز الرابع

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 6-7-2019 بتوقيت جمهروية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يبدأ اللقاء في نفس موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا مساء اليوم.

Advertisements

وسوف يتم نقل مباراة الارجنتين اليوم مباشر اون لاين على قناة BeIn Sport HD Max الثالثة والرابع، فيما قال ريفالدو نجم برشلونة السابق، أن الارجنتين الآن تضم ميسي وحده وليس الفريق ككل مثل السابق، ومع ذلك فإن ميسي لاعب متميز وله قيمة كبيرة للغاية في الوسط الرياضي.

ملخص مباراة الارجنتين وتشيلي