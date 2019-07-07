الآن: نتيجة مباراة الارجنتين وتشيلي 2 – 0 وتألق الأرجنتين اليوم في الكوبا الأمريكية

نتيجة مباراة الارجنتين وتشيلي، يخوض ميسي المباراة الأخيرة له في بطولة كوبا أمريكا 2019 لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، على أن ينقل اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة الارجنتين وتشيلي

الارجنتين تشيلي 2 1

يسعى منتخب الأرجنتينإلى تحسين صورته أمام جمهوره ومنافسيه بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام منتخب البرازيل بهدفين دون رد، فضلاً عن ضعف الأداء الخاص بالمنتخب، وبعد اعتراض ميسي على الحكم في المباراة نصف النهائي الماضية، من المقرر أن يُدير اللقاء الحكم الأوروجواني ماريو دياز وفقا لقرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ملخص الارجنتين وتشيلي

ملخص مباراة الارجنتين وتشيلي

فيما تأهل المنتخب التشيلي إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية، وقد حصد هذا المنتخب ست نقاط في دور المجموعات، على أن ينقل اللقاء على قناة بين سبورت ماكس الثالثة والرابعة بتعليق محمد بركات.

وعن التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين في مباراة اليوم، المرمى: أرماني، والدفاع: فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو، والوسط: باريديس – أكونيا – دي باول، والهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجوير.

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أداء منتخب الأرجنتين في تلك المباراة أقوى من ذي قبل.

الأرجنتين تحرز أول هدف لها الدقيقة الثانية عشر على يد اللاعب أوغيرو.

بعد عشر دقائق من إحرز الهدف الأول، باولو يحرز الهدف الثاني لصالح الأرجنتين والمباراة نارية للغاية في كوبا أمريكا.

استكمال الشوط الثاني وتشيلي تحرز الهدف الأول لها في الدقيقة التاسعة والخمسين يحرزه اللاعب فيدال.

الدقيقة الثالثة والسبعين والنتيجة 2-1 لصالح الأرجنتين.

نهاية الماتش.