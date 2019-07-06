أحمد أحمد رئيس الـ«كاف» يحصل على مفتاح الغردقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، هدية خاصة خلال تواجده بمصر في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، كان قد أهدى مفتاح الغردقة ودرع المحافظة، إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وذلك خلال لقائهما بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

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محافظ البحر الأحمر، رحب في بداية اللقاء، برئيس الاتحاد الأفريقي، والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتواجدهم بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، متمنيا لهم إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية.

ومن ناحية أخرى تقدم رئيس الاتحاد الأفريقي، بالشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة الرائعة، ومشيدا بالمنتجعات الساحرة والمناظر الخلابة بها.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي يتواجد بمصر لمتابعة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت ٢١ يونيو الماضي وتستمر حتى ١٩ يوليو الجاري.

كان أحمد احمد قد تعرض للاحتجاز من قبل الشرطة الفرنسية مؤخرا في العاصمة باريس، بشأن اتهامات وجهت له عن فساد مالي وإداري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.