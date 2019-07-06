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نيجيريا تقصي حاملة اللقب الكاميرون من ثمن نهائي أمم أفريقيا

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فرحة نيجيريا بالفوز على الكاميرون

أقصى منتخب نيجيريا منافسه الكاميروني حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-2 السبت في الاسكندرية بعد مباراة حماسية تبدلت وجهتها أكثر من مرة.

وتقدم منتخب "سوبر إيغلز" النيجيري عبر أوديون إيغهالو (19)، قبل أن يقلب منتخب "الأسود غير المروضة" النتيجة في ثلاث دقائق فقط قبل نهاية الشوط الأول، بهدفي ستيفان باهوكين (41) وكلينتون نجي (44).

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ورد لاعبو نيجيريا بالأسلوب نفسه في الشوط الثاني بهدفين في ثلاث دقائق أيضا، عبر إيغهالو مجددا (63)، قبل أن يمنح هدف أليكس أيووبي (66) نيجيريا بطاقة الدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

 

 

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