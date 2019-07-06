مصر تودع كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

وخسر منتخب مصر بهدف سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش في الدقيقة 86، بعدما استغل تمريرة حولها بمهارة في شباك الحارس محمد الشناوي.