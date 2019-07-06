الامارات | منتخب مصر يودع أمم إفريقيا 2019 في حضور محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يودع أمم إفريقيا 2019 في حضور محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا الذي حل في المركز الثالث بمجموعته الرابعة، ليطيح بصاحب الأرض مندور الـ 16
سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً، ولم ينقذ المنتخب المصري هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي فرض عليه رقابة قوية بلاعبين ولكنه نجح في صناعة إنفرادين للاعب تريزيغيه الذي اضاعهما بغرابة شديدة.
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