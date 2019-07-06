شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة طرد «ميسي».. الأرجنتين تفوز على تشيلي وتحرز المركز الثالث في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة شهدت طردا تاريخيا لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحرز المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» المقامة حاليا في البرازيل بالفوز الثمين 2 / 1 على نظيره التشيلي اليوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وثأر المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز لهزيمته أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكل من النسختين الماضيتين من البطولة في 2015 و2016.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما سيرخيو أجويرو وباولو ديبالا في الدقيقتين 12 و22.

ولكن كلا من الفريقين أنهى الشوط الأول بعشرة لاعبين فقط بعد طرد النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي والمدافع التشيلي جاري ميديل في الدقيقة 37 لتكون أول حالة طرد لميسي في مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني.

وكانت المرة الوحيدة التي طرد فيها ميسي في مسيرته مع التانجو الأرجنتيني خلال مباراة ودية أمام المنتخب المجري عام 2005 حيث طرد بعد 40 ثانية فقط من المباراة.

وفي الشوط الثاني، استفاد منتخب تشيلي من نظام حكم الفيديو المساعد «فار» حيث احتسب الحكم ضربة جزاء للفريق سجل منها آرتورو فيدال هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 59.

وبدأت المباراة بأداء سريع من الفريقين وإن انحصر اللعب في وسط الملعب معظم الوقت مع سيطرة أكبر للمنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب.

وكانت أول محاولة حقيقية عندما سدد سيرخيو أجويرو كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة لكنها مرت خارج القائم الأيمن لمرمى تشيلي.

واستغل المنتخب الأرجنتيني غفوة من دفاع المنافس وسجل هدفا مباغتا في الدقيقة 12 إثر تمريرة ذكية من ميسي وانطلاقة رائعة من أجويرو الذي ضاعف من صعوبة اللقاء على منتخب تشيلي.

وجاء الهدف إثر ضربة حرة احتسبت للمنتخب الأرجنتيني بجوار خط منتصف الملعب ولعبها ميسي بذكاء في غفلة من دفاع تشيلي وركض أجويرو بسرعة فائقة وتسلم الكرة خلف الدفاع التشيلي ثم راوغ الحارس قبل أن يسدد الكرة في الشباك ليكون هدف التقدم للتانجو.

وتلقى المنتخب التشيلي ضربة أخرى موجعة بخروج النجم الشهير أليكسيس سانشيز مصابا في الدقيقة 15 ونزول جونيور فيرنانديز بديلا له.

ونال جان بوسيجور لاعب تشيلي إنذارا في الدقيقة التالية بسبب دفعه أجويرو لمنعه من مواصلة هجمة سريعة للتانجو.

وسدد ميسي كرة قوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 لكن الحارس تصدى لها.

وأسفر الضغط الأرجنتيني عن هدف الاطمئنان في الدقيقة 22 بتوقيع باولو ديبالا.

وجاء الهدف إثر هجمة سريعة وتمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو تسلمها ديبالا وسط مدافعي تشيلي ثم انطلق بها إلى داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة من فوق الحارس لحظة تقدم الأخير لملاقاته لتهتز شباك تشيلي بالهدف الثاني.

وأثار الهدف الثاني حفيظة منتخب تشيلي الذي حاول لاعبوه الرد وتبادلوا الهجمات مع التانجو ولكن ظلت الخطورة الأكبر للمنتخب الأرجنتيني.

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وتوترت أعصاب لاعبي الفريقين إثر عرقلة من جاري ميديل لميسي في الدقيقة 25 ونال آرتورو فيدال إنذارا للاحتكاك بلاعبي التانجو.

وطالب البديل جونيور فيرنانديز بضربة جزاء في الدقيقة 28 مدعيا وجود لمسة يد على أجويرو داخل منطقة جزاء التانجو ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب لعدم وجود لمسة يد.

وكاد ديبالا يضاعف من صعوبة المواجهة على تشيلي في الدقيقة 31 إثر هجمة سريعة للتانجو وصلت منها الكرة إليه على بعد خطوات قليلة من المرمى حيث قابلها بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت خارج القائم.

ولم يتردد الحكم الباراجوياني ماريو دياز في طرد المدافع التشيلي جاري ميديل في الدقيقة 37 لتعديه على ميسي بعد كرة مشتركة بين اللاعبين خلال هجمة سريعة للتانجو كما طرد ميسي.

وتسبب الطرد في احتكاكات بين لاعبي الفريقين ليتدخل الإداريون مع الحكم لفض الاشتباك فيما لجأ الحكم إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) .

وبعد توقف دام لأربع دقائق، أكد الحكم طرد ميديل وميسي ليستكمل الفريقان المباراة بصفوف ناقصة العدد.

ورغم هذا النقص العددي، واصل الفريقان محاولاتهما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

كما أنذر الحكم اللاعب التشيلي إيريك بولجار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لاعتراضه طريق لياندرو باريديس ببعض الخشونة.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في بداية الشوط الثاني، وخرج اللاعب التشيلي جونزالو خارا مصابا بعد دقيقتين فقط من بداية هذا الشوط.

وشهدت الدقيقة 49 فرصة خطيرة للغاية للمنتخب الأرجنتيني حيث عاند الحظ الفريق أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء وفشل لاعبوه في إيداع الكرة داخل المرمى لتضيع الفرصة الخطيرة.

ولعب جييرمو ماريبان في الدقيقة 50 بدلا من خارا.

وأشار نظام (فار) في الدقيقة 56 إلى الحكم بوجود خطأ من جيوفاني لو سيلسو ضد تشارلز أرانجيز داخل حدود منطقة الجزاء.

وبمراجعة اللعبة، احتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب تشيلي سددها فيدال وسجل منها هدف إنعاش آمال الفريق في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية سكنت مرمى فرانكو أرماني.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية، ودفع ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بلاعبه المخضرم آنخل دي ماريا في الدقيقة 67 بدلا من ديبالا.

وأنهى إدواردو فارجاس هجمة خطيرة لمنتخب تشيلي في الدقيقة 72 بتسديدة تصدى لها الحارس.

وشهدت الدقيقة 77 هجمة مرتدة سريعة للتانجو الأرجنتيني انطلق فيها دي ماريا بالكرة مسافة طويلة حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى أجويرو الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالحارس لحظة تقدمه لتضيع الفرصة الخطيرة.

كما عاند الحظ أجويرو في الدقيقة 80 إثر تمريرة من دي ماريا تقدم بها أجويرو قليلا وسددها قوية في اتجاه الزاوية البعيدة ولكن خارج المرمى لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للأرجنتين.