شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُودّع «الكان» بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودّع المنتخب الوطني المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، في إطار دور الـ16 من البطولة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أجرى خافيير أجيري 3 تبديلات بدأها بنزول أحمد على بدلًا من مروان محسن، وعمرو وردة بدلًا من عبدالله السعيد، ووليد سليمان بدلًا من النني.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب لورش في الدقيقة 85 من زمن المباراة، ليتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى دور الـ8 ويقابل منتخب نيجيريا الذي فاز على الكاميرون في مباراة سابقة.