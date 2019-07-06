شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين مصر وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء مصر وجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

واستحوذ المنتخب الوطني على أغلب أوقات اللعب وأظهر لاعبوه الخطورة على مرمى منتخب جنوب أفريقيا عن طريق الثلاثي تريزيجه ومحمد صلاح ومروان محسن.

وأظهر منتخب «الأولاد» خطورته عن طريق لاعبه الخطير تاو ورأس الحربة موتيبا، وتعامل الشناوي مع الكرات الخطرة على مرماه ببراعة فائقة.