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جنوب أفريقيا تفجر المفاجأة وتطيح بمنتخب مصر خارج الكان

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فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت ، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.

وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً.

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