التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين مصر وجنوب افريقيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين، حيث سدد مروان محسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ويليامز حارس جنوب إفريقيا بثبات مع حلول الدقيقة الثانية، ليرد عليه موزي تاوا لاعب الأولاد بتصويبة علت عارضة محمد الشناوي.

ومرر عبد الله السعيد كرة بينية لمحمود تريزيجيه الذي سدد في دفاعات الفريق الضيف، لتصل الكرة مرة أخرى لتريزيجيه الذي راوغ مدافع جنوب إفريقيا ويحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها عبد الله السعيد خارج المرمى.

وفي الدقيقة ٩ ومن تمريرة مشتركة بين ميزي تاو وموتهيبا ثنائي جنوب إفريقيا ضرب بها دفاعات المنتخب المصري لكن طارق حامد تدخل في الوقت المناسب وأنقذ رجال الفراعنة من هجمة خطيرة، لتتفاعل الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة وتقوم بتحية لاعب الوسط. ومرر محمد صلاح تمريرة رائعة لعبد الله السعيد في الدقيقة ١٣ بعدما تسلل دفاعات جنوب إفريقيا، لكن لاعب بيراميدز لم يتمكن من السيطرة على الكرة لتضيع كرة بها ملامح الخطورة لمنتخب مصر. وانطلق مازي تاوا أفضل لاعبي منتخب جنوب إفريقيا ليراوغ كل من يقابله ويطلق تسديدة قوية في الدقيقة ١٥ تصدى لها محمد الشناوي بنجاح. Advertisements واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح جنوب إفريقيا على حدود منطقة جزاء مصر، وفذها مازي تاوا بطريقة رائعة من فوق الحائط ليتألق محمد الشناوي ويبعدها إلى ركلة ركنية، في أخطر فرص المباراة للفريق الجنوب إفريقي. ومن هجمة مرتدة مرر طارق حامد الكرة إلى محمد صلاح لينطلق إلى حدود منطقة جزاء فريق جنوب إفريقيا، ويمرر الكرة لمحمود "تريزيجيه" الذي يسدد الكرة سهلة بين أحضان الحارس ويليامز. وفي الدقيقة ٢٦ مرر مروان محسن الكرة إلى تريزيجيه الذي سدد ضعيفة في يد حارس جنوب إفريقيا، ليرد الضيوف بتسديدة قوية من كريستيوفر لوريتش بعيدة عن القائم الأيمن لمحمد الشناوي. ومن هجمة منظمة لجنوب إفريقيا وصلت الكرة إلو لوريتش في الدقيقة ٣٣ سددها قوية داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بمدافعي منتخب مصر، ليعود نفس اللاعب ويسدد كرة أخرى قوية من على حدود منطقة جزاء الشناوي لتمر بقليل على القائم الأيمن لمحمد الشناوي. وواصل محمد الشناوي التألق وحماية عرين مرماه من استقبال الهدف الأول بعدما أنقذ الكرة بقدمه قبل أن تصل إلى لوريتش في الدقيقة ٤٠. ومرت الدقائق المتبيقة من عمر هذا الشوط دون أي جديد لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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