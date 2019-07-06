نيجيريا تقصي بطل «أمم أفريقيا».. وتتأهل لربع النهائي

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الإسكندرية)أقصى منتخب نيجيريا منافسه الكاميروني حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-2 اليوم (السبت) في الإسكندرية ليتأهل المنتخب النيجيري إلى الدور ربع النهائي بعد مباراة حماسية تبدلت وجهتها أكثر من مرة.
والكاميرون متوجة بالبطولة 5 مرات آخرها 2017 في الغابون، ونيجيريا فازت باللقب القاري 3 مرات آخرها.
وتقدم منتخب «سوبر إيغلز» (النسور الممتازة) النيجيري عبر أوديون إيغهالو (19)، قبل أن يقلب منتخب «الأسود غير المروضة» النتيجة في 3 دقائق فقط قبل نهاية الشوط الأول، بهدفي ستيفان باهوكين (41) وكلينتون نجي (44).
لكن لاعبي نيجيريا رفضوا رفع الراية البيضاء، وردوا بالأسلوب ذاته في الشوط الثاني بهدفين في 3 دقائق أيضا، عبر إيغهالو مجددا (63)، قبل أن يمنح هدف أليكس أيووبي (66) نيجيريا بطاقة الدور ربع النهائي.
ويلاقي منتخب «سوبر إيغلز» في الدور القادم، الفائز من لقاء مصر وجنوب أفريقيا.
وعلى رغم أن نيجيريا تعد من المنتخبات القوية قاريا، يبقى خروج حامل اللقب من هذه المرحلة المبكرة مفاجأة ثانية من نوعها في ثمن النهائي، تضاف إلى إقصاء المغرب الذي كان مرشحا بقوة للقب وأنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الرابعة، على يد منتخب بنين المتواضع، والفائز أمس (الجمعة) 4-1 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على استاد السلام في العاصمة المصرية.
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