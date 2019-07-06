شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يؤدى تدريبات تأهلية على هامش مران الأهلى بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى مؤمن زكريا لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية وعلاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت بإسبانيا، وخاض اللاعب فقرات تأهيل وعلاج طبيعي ضمن البرنامج الذي يؤديه للتخلص من الإصابة بكدمة في الركبة.
فيما أكتفى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، وأدى وحيد فقرات متنوعة وتدريبات تأهيل بدني تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي في ظل شكواه من آلام في العضلة الخلفية.
وكان الاهلي قد خاص مرانا قويا عصر اليوم بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في مدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد.
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