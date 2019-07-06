شكرا لقرائتكم الطفل إبراهيم فى يد أحمد حجازى بمباراة جنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الطفل إبراهيم من ذوى الاحتياجات الخاصة، بصحبة أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى، خلال دخول الملعب وعزف النشيد الوطنى، قبل مواجهة جنوب أفريقيا فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وكانت جدت الطفل إبراهيم كتبت عبر السوشيال ميديا قائلة: "حفيدي حبيبي إبراهيم نفسه يحضر مباراة من كأس الأمم الإفريقية ويشوف المنتخب"، وعلي الفور استجاب محمد فضل مدير البطولة ليحضر الطفل المباراة ويصاحب أحمد حجازى.

عد أن كتبت جدته مناشدة منذ يومين عبر السوشيال ميديا قائلة: "حفيدي حبيبي إبراهيم نفسه يحضر مباراة من كأس الأمم الإفريقية ويشوف المنتخب"، وعلي الفور استجاب "فضل" علي أن ييحضر الطفل مباراة السبت المقبل.

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وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف - محمد النني ، طارق حامد - محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.

فيما ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من.. حراسة المرمى: رونوين ويليامز، خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا، خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش، خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.