شكرا لقرائتكم النصر يعلن قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى النصر خطاباً من الهيئة العامة للرياضة يتضمن قوائم المرشحين الأولية لرئاسته وعضوية مجلس الإدارة بعد تقدم المرشحين صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان في فترة استقبال ملفات الرئاسة. وتضم قائمة الأطرم كلاً من النائب عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد، بينما ضمت قائمة نصر النصر كلاً من نائبه سعيد الشهري وضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري. Advertisements واختار تركي الدهام مساعد بن مرشد نائباً له، وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود، بينما تضم قائمة صفوان السويكت سهيل القاسم نائباً وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد. واحتوت قائمة المرشح إبراهيم العثمان، عبدالرحمن العبدالقادر نائباً، وعبدالمحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير. وبحسب البيان الأصفر فإن يوم السابع من يوليو الجاري سيكون مفتوحاً للطعن ضد القوائم الأولية، على أن يكون يوم الانتخابات الخميس العاشر من الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يعلن قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.