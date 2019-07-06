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67 عضواً يصوتون لاختيار رئيس النصر الجديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيصوت 67 من أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر يوم الخميس العاشر من يوليو الجاري على تسمية الرئيس الجديد للنادي بعدما أعلن النادي يوم السبت قائمة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

وضمت العضوية الذهبية 15 عضواً يتقدمهم سعود آل سويلم رئيس النادي السابق، وإبراهيم المهيدب وعبدالعزيز بغلف وعبدالعزيز الجليل وعبدالكريم المنصور ويوسف القفاري وعبدالرحمن آل فارس وفهد المشيقح وفهد العجلان وأيمن القاضي وعبدالله الوذيناني والأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر وسعد آل مغني وعبدالرحمن الحلافي وتركي المشيقح.

وجاء في العضوية العادية 52 عضواً، من بينهم الأسماء التي تقدمت لرئاسة النادي وهم صالح الأطرم وصفوان السويكت وتركي الدهام وإبراهيم العثمان ونصر النصر، وضمت كذلك اللاعب الدولي السابق سعد الحارثي.

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