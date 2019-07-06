خروج مفاجىء لمنتخب مصر من كأس أمم افريقيا

نتيجة مباراه مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور 16 لكاس امم افريقيا 2019 المنتخب المصري استطاع الصعود الى دور 16 بعد ان احتل قمه مجموعته برصيد تسعه نقاط كامله بينما صعد منتخب جنوب افريقيا الى دور 16 بعد ان اصبح ثالث مجموعته منتخب مصر حتى الان لم يقنع الجمهور بادائه الان كل جماهير مصر لديها امل في فوز مصر اليوم على جنوب افريقيا بقياده محمد صلاح وتريزيجيه، اهم ما يميز المنتخب المصري هو ثبات التشكيل مع بعض التغيرات القليله سوف تقام مباراه اليوم على ستاد القاهره الدولي

نتيجة مباراه مصر وجنوب افريقيا

ماتش مصر وجنوب افريقيا سوف يقام في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره وليبيا والسودان العاشره مساء بتوقيت السعوديه وقطر والبحرين الكويت والعراق الحديد الحادية مساء بتوقيت الامارات العربيه الثامنه مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

مباراه مصر وجنوب افريقيا

يمكن للجمهور العربي والافريقي متابعه مباراة مصر وجنوب افريقيا على قناه بي ان سبورت ماكس 1 و قنوات بي ان سبورت ماكس 2 وصفه تكون المباراه بتعليق علي محمد علي

مباراة مصر اليوم

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

– خط الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

– خط الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

– خط الهجوم: مروان محسن.

الفائز من مباراة اليوم بين مصر وجنوب افريقيا سوف يقابل منتخب نيجيريا فى دور الثمانية

نتيجة مباراة مصر الآن

الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الاول من مباراة مصر وجنوب افريقيا

الدقيقة الثامنة من المباراة و هجمات بلا خطورة من منتخب مصر والنتيجة التعادل السلبى

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بعد مرور 13 دقيقة منتخب جنوب افريقيا يدافع بقوة ويفسد هجمات منتخب مصر و هناك خطورة فى الهجمات المرتدة

الدقيقة 20 من الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب افريقيا النتيجة التعادل السلبى حتى الان

د 28 النتيجة التعادل السلبى من الشوط الاول

د 34 من الشوط الاول حتى الان التعادل السلبى سيد الموقف و اداء سلبى لمنتخب مصر

الشوط الاول بين منتخب مصر وجنوب افريقيا انتهى 0/0

بدأت احداث الشوط الثانى و النتيجة كما هى تعادل سلبى

هناك تغيير أول لمنتخب مصر بخروج مروان محسن ونزول احمد على

الدقيقة 60 ركلة حرة مباشرة لصالح جنوب افريقيا وتم تنفيذها خارج الملعب ضربة مرمى

لم يتبقى الا ربع ساعة على نهاية الشوط الثانى مازال منتخب مصر حائرا لا يجد طريق المرمى

الدقيقة 86 من الشوط الثانى جنوب افريقيا متقدمة بهدف

انتهى المباراة 1/0 لصالح جنوب افريقيا