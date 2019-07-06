نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا وخروج محزن للفراعنة من بطولة افريقيا

نتيجة مباراه مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت 6 يوليو 2019 في اطار مباريات دور 16 في كاس الامم الافريقيه على استاد القاهره الدولي وهي المباراه التي ينتظرها مشاهده مباريات مباريات كره القدم في افريقيا عايزه سيلعب المنتخب المصري ضد احد اقوى منتخبات افريقيا منتخب المصري صعد كاول مجموعته برصيد 9 نقاط منتخب جنوب افريقيا ثالث المجموعه

مباراة مصر وجنوب افريقيا

تابع مباراة مصر وجنوب افريقيا سوف تبدا في تمام الساعه التاسعه مساءا في توقيت القاهره الثامنه مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر والكويت والبحرين واليمن الحاديه عشره بتوقيت الامارات

تابع مباراه مصر اليوم

مباراه مصر وجنوب افريقيا سوف تقام اليوم على ستاد القاهره الدولي وتذاع على قنوات بي ان سبورت المشفره تم تذاع على قنوات تايم سبورت بث ارضي لجميع مشاهدى مباريات كرة القدم داخل مصر

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

– خط الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

– خط الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

– خط الهجوم: مروان محسن.

الان استديو تحليلى قبل مباراة مصر و جنوب افريقيا

بعد قليل سينزل اللاعبون المباراة و سيعزف السلام الوطنى للمنتخبين

بعد قليل سيبدأ اللقاء المرتقب بين مصر وجنوب افريقيا

نتيجة الشوط الأول

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بدأت احداث اللقاء و هناك حماس فى اللعب من منتخب مصر لاحراز هدف مبكر

الان الدقيقة الخامسة من ماتش مصر وجنوب افريقيا وهجمات متلاحقة من منتخب مصر بقيادة محمد صلاح وتريزجيه

مرت من أحداث الشوط الاول ربع ساعة و هناك خطورة الان من لاعبى جنوب افريقيا على مرمى مصر

الدقيقة 22 من الشوط الاول و حتى الان هناك خطورة كبيرة من منتخب جنوب افريقيا على مرمى مصر

الدقيقة 37 من الشوط الاول النتيجة تعادل سلبى بين المنتخبين

انتهى الشوط الأول من المباراة 0/0 بين مصر وجنوب أفريقيا

الان الشوط الثانى من مباراة مصر وجنوب افريقيا و النتيجة حتى الان التعادل السلبى

الدقيقة 54 اجرى اجيرى تغيير بنزول أحمد على بدل من مروان محسن

الدقيقة 63 ضربة ركنية لمنتخب مصر لكن يشتتها الدفاع،الان نزول عمرو وردة بدلا من عبدالله السعيد

الدقيقة 75 النتيجة مازالت التعادل السلبى هو سيد الموقف

الدقيقة 87 الشوط الثانى النتيجة أصبحت الان تقدم جنوب افريقيا بهدف

انتهت المباراة بفوز جنوب افريقيا 1/0 و صعودها لدور الثمانية