هدف قاتل: ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس الأمم 2019 دور الستة عشر

ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم، ترقب وشغف كبير من عشاق الساحرة المستديرة للمواجهة المشوقة التي تجمع بين منتخب مصر وجنوب افريقيا في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيتم إقامته على ملعب القاهرة بحضور جماهيري كامل العدد في المدرجات لمساندة لاعبي الفراعنة أمام المنافس الصعب، نرصد نتيجة مباراة مصر الان بأمم افريقيا.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من النقاط، فيما احتل البافانا بافانا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وحسم تأهله لهذا الدور، تابعوا معنا ملخص ماتش مصر وجنوب افريقيا عبر قناة bein sport hd max بتعليق علي محمد علي و time sport بتعليق عصام عبده.

نتيجة مصر وجنوب افريقيا اليوم

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً لحكم الساحة الجابوني إيريك كاستان، ويعاونه كلاً من عيسى يايا وليونيل أندريانا والحكم الرابع سيكون نيانت أليوم.

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ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا

تتوافد الجماهير المصرية في هذه الأثناء بشكل كبير على استاد القاهرة لحضور اللقاء الهام بالمدرجات، نتمنى التوفيق للاعبي الفراعنة وتحقيق الانتصار.

وإذا تمكن المنتخب المصري من الصعود للدور ربع النهائي فإنه سيتواجه مع الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا التي تقام في هذه الأثناء.

تشكيلة منتخب مصر الأساسية جاءت كالآتي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – محمد النني – طارق حامد – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

وبدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالقمة الكبيرة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة.