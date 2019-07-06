هدف قاتل: ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس الأمم 2019 دور الستة عشر

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ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم، ترقب وشغف كبير من عشاق الساحرة المستديرة للمواجهة المشوقة التي تجمع بين منتخب مصر وجنوب افريقيا في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيتم إقامته على ملعب القاهرة بحضور جماهيري كامل العدد في المدرجات لمساندة لاعبي الفراعنة أمام المنافس الصعب، نرصد نتيجة مباراة مصر الان بأمم افريقيا.
وتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من النقاط، فيما احتل البافانا بافانا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وحسم تأهله لهذا الدور، تابعوا معنا ملخص ماتش مصر وجنوب افريقيا عبر قناة bein sport hd max بتعليق علي محمد علي و time sport بتعليق عصام عبده.
نتيجة مصر وجنوب افريقيا اليوم
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً لحكم الساحة الجابوني إيريك كاستان، ويعاونه كلاً من عيسى يايا وليونيل أندريانا والحكم الرابع سيكون نيانت أليوم.
ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا
تتوافد الجماهير المصرية في هذه الأثناء بشكل كبير على استاد القاهرة لحضور اللقاء الهام بالمدرجات، نتمنى التوفيق للاعبي الفراعنة وتحقيق الانتصار.
وإذا تمكن المنتخب المصري من الصعود للدور ربع النهائي فإنه سيتواجه مع الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا التي تقام في هذه الأثناء.
تشكيلة منتخب مصر الأساسية جاءت كالآتي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – محمد النني – طارق حامد – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.
وبدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالقمة الكبيرة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة.
- الملعب يزداد بكثرة بالحضور الجماهيري ولاعبي المنتخبين يوشكون على الانتهاء من الاحماءات وأجواء مميزة للغاية تبرز قيمة اللقاء.
- تشكيلة جنوب افريقيا الأساسية: رونوين ويليامز – ماكهازي – هلانتي – ماخوينزي – هالاتشوايا – ديان فورمان – موكوتجو – زونجو – لورش – بيرسي تاو – موتثيبا.
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة مصر على أرضية الميدان والنتيجة لا تزال تعادل سلبي.
- هجوم قوي للغاية من لاعبي منتخب مصر ولكن دفاع الضيوف متماسك بشكل رائع.
- أول محاولة من مروان محسن لكن بعيدة عن المرمى تماماً، وبعدها تأتي تسديدة قوية للضيوف تمر بسلام.
- 15 دقيقة مرت من مباراة مصر وجنوب افريقيا ولم ينجح أي فريق من هز الشباك حتى الان.
- طارق حامد يسدد كرة قوية وترتطم بالدفاع ورقابة لصيقة من المدافعين على النجم صلاح للحد من خطورته الهجومية.
- تريزيجيه كاد أن يسجل هدف التقدم للمنتخب الوطني بعد تمريرة ساحرة من صلاح ولكن يسددها في يد الحارس.
- محمد الشناوي يواصل تألقه ويتصدى لانفراد تام ويحافظ على شباكه خالية من الأهداف.
- نهاية شوط المباراة الأول بين مصر وجنوب افريقيا بالتعادل سلبياً.
- بداية الشوط الثاني والأجواء مليئة بالتشويق في الملعب والجماهير تؤازر لاعبيها لإقتناص الانتصار.
- تريزيجيه يضيع هدف محقق في الدقيقة 57 بعد انفراد تام والحارس يتصدى له.
- الدقيقة الخامسة والثمانون تأتي بخبر سيئ لعشاق الفراعنة بعدما تمكن المهاجم لورش من تسجيل الهدف الاول.
- انتهت المباراة بفوز جنوب افريقيا على مصر بهدف دون رد وتصعد لدور الثمانية لمواجهة نيجيريا.