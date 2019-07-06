مصر تخسر بهدف نظيف من جنوب افريقيا وتُودع البطولة مبكراً… تعرف على تفاصيل المباراة

تستأنف اليوم مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث مرحلة خروج المغلوب بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، وقد تأهلت مصر من المجموعة الأولى بتسعة نقاط من ثلاثة مباريات، بينما تأهلت جنوب إفريقيا كثالث المجموعة الرابعة، ويبحث كل فريق عن إسعاد جماهيره والفوز بالمباراة.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

يلعب المنتخب المصري مع منتخب جنوب افريقيا في مباراة هامة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة على قناة بي إن ماكس الأولى والثانية بتعليق من علي محمد علي على أحداث اللقاء.

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا

ويرى محمد حلمي مدرب الزمالك السابق أنه يجب على أجيري عدم الالتفات إلى الانتقادات وعليه تثبيت التشكيل الذي يخوض به المباراة والمحافظة على حالة الانسجام بين اللاعبين، كما أكد أن منتخب مصر في حالة جيدة وأداءه يتحسن بمرور الوقت ولكن ليس الأداء الجيد هو الأفضل فمنتخب المغرب قد غادر البطولة مؤخراً وهو الذي يملك أروع أداء في البطولة.

الدقيقة 2: تسديدة من جانب مروان محسن على مرمى جنوب إفريقيا ولكن الحرس يمسك الكرة بسهولة

الدقيقة 4: هجمة لصالح منتخب مصر والكرة تمر لمحمد صلاح الذي يُسددها بقوة تخرج خارج الملعب ضربة مرمى

الدقيقة 24: منتخب مصر يستحوذ على اللقاء بقوة ويُحاول إحراز هدف أول في اللقاء ليحسم الصعود ولكن دفاعات جنوب افريقيا تمنع ذلك.

الدقيقة 82: جنوب إفريقيا تُسجل هدفها الأول في المباراة.

خروج منتخب مصر من دور الستة عشر رسمياً بعدما أعلن حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف.