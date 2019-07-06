مصر تُودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بهزيمة من منتخب جنوب افريقيا بهدف دون رد

يلتقي اليوم المنتخب المصري مع منتخب جنوب إفريقيا في مباراة دور الستة عشر من البطولة، وبالأرقام فإن منتخب مصر قد حصل على العلامة الكاملة في دور المجموعات بتسعة نقاط وتصدر المجموعة الأولى، ولكن جنوب إفريقيا احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة مما يجعل المواجهة سهلة لكن جنوب إفريقيا قد تغلب على مصر تاريخياً بفارق مباراة.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

ويبدأ لقاء المنتخب المصري مع المنتخب الجنوب إفريقي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية، ويحتضن استاد القاهرة اللقاء بحضور جماهيري كبير، وتُذاع المباراة على قناة تايم سبورت في مصر على التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق المتألق علي محمد علي.

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا

وقد رأى مدرب منتخب مصر خافيير أجيري أن يبدأ المباراة بالتشكيلة المعتادة التي لعب بها في المجموعات بدون إجراء أية تعديلات عليها وعدم الاستجابة للضغوط الجماهيرية التي تُطالبه بإجراء عدة تعديلات ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، وتشهد المباراة مشاركة صلاح بعدما تعافى من نزلة البرد.

الدقيقة 1: هجمة مرتدة وتسديدة ضعيفة على محمد الشناوي ولكن تُصد بسهولة وبداية هجمة لمنتخب مصر

الدقيقة 4: هجمة لصالح منتخب مصر وتصل الكرة لمحمد صلاح والكرة في تخرج بجانب المرمى ضربة مرمى لصالح منتخب الأولاد

الدقيقة 28: المنتخب المصري يُقدم مباراة قوية وانطلاقة من جانب تريزيجيه ولكن الحارس يصل للكرة قبل أن يُسددها في المرمى

الدقيقة 82: الهدف الأول لصالح منتخب جنوب إفريقيا من انفراد صريح رغم محاولات الشناوي.

نهاية المباراة بفوز منتخب جنوب افريقيا وخروج منتخب مصر من دور الستة عشر.