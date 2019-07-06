الآن: نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور الستة عشر وخروج بدموع مصرية للجماهير

نقدم نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم، مباراة منتظرة ولقاء صعب تلك هى عناوين مباراة الليلة والتي يلتقي فيها منتخب مصر مع جنوب افريقيا بحثا عن تذكرة العبور للدور ربع النهائي من خلال تحقيق فوز اليوم، مصر تسعى لتحقيق ذلك كونها مستضيف البطولة صاحبة الأرض والجماهير والفريق الأكثر تحقيقا للقب برقم قياسي، أما البافانا بافانا فيريدون كتابة تاريخ جديد مع تشكيل مدعم بالشباب.

مباراة مصر وجنوب افريقيا

وتنطلق احداث الشوط الأول من اللقاء عند دقات 21:00 بتوقيت القاهرة حيث من المتوقع أن يشهد لقاء اليوم حضور جماهيري مكثف منذ الساعات الأولى لفتح بوابات استاد القاهرة، وتابع المصريون نبأ تعافي نجم خط الهجوم المصري محمد صلاح من نزلة البرد التي أبعدته عن مران المنتخب بارتياح كبير حيث أكد الجميع مشاركته أمس في المران النهائي.

مصر وجنوب افريقيا

ويفقد المنتخب جهود مهاجمه كوكا الذي تعرض لاصابة في اللقاء الماضي وكانت تقارير صحفية أشارت لاصابة الونش أيضا خلال التدريبات إلا أن مدير المنتخب أكد على جاهزيته بعد الاختبارات الطبية، وجاء خلال التدريبات الأخيرة اهتمام المدير الفني أجيري بتمرين اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح استعداد لها في حالة اللجوء لها في أي مباراة.

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نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا

وقدم خالد بيومي المحلل الكروي الكبير عدة نصائح لمنتخب مصر في مباراته اليوم ضد جنوب افريقيا حيث طالب اللاعبين بضرورة توزيع الجهد على دقائق اللعب كاملة وعدم بذل مجهود مبكر في شئ غير ضروري توفيرا للمجهود.

ونصحهم أيضا بضرورة التركيز على الشق الهجومي من الأطراف فدفاع جنوب افريقيا لديه عدد من الثغرات الواضحة في ظهر الظهيرين الأيمن والأيسر وهو ما سيساعد محمد صلاح وتريزيجيه على التقدم والتوغل وتشكيل خطورة حقيقية

وتحدث أيضا على أفضل سيناريو من الممكن حدوثه لمنتب مصر ألا وهو التسجيل مبكرا في الشوط الأول هدف واحد حينها سيقدم المدير الفني للبافانا بافانا على فتح خطوطه والهجوم وحينها ستظهر هذه الثغرات ويمكن للفراعنة تسجيل الثاني والثالث.