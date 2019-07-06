نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم السبت 6-7-2019 في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا...

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر بأمم إفريقيا،حيث يخوض المنتخب المصري مباراته اليوم في واحدة من المباريات القوية للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية، وتنطلق أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير للغاية.

تأهل المنتخب المصري للدور التالي من أمم إفريقيا عقب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري في صدارة ترتيب المجموعة الأولي، ويسعي المنتخب المصري لتحقيق لقب البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، وخاصة ان منتخب الفراعنة يضم العديد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح هدف منتخب مصر ونادي ليفربول.

ستكون مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس الأولي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

تضم تشكيلة منتخب مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا تضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، خط الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد، خط الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح، خط الهجوم: مروان محسن.

ترقب كبير يسيطر على جميع عشاق المنتخب المصري قبل دقائق قليلة من بداية المباراة، حيث سيكون الفراعنة في مهمة صعبة خلال مباراة اليوم في مباراة لا تقبل القسمة، وسيكون هناك فريق.

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم