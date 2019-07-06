موعد مباراة منتخب الجزائر أمام غينيا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني يوم الغد الأحد 7-7-2019 ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كاس امم إفريقيا على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت الجزائري، ويتم بث المباراة على قنوات بي ان سبورت اتش دي 1 وكنال سبورت 1 أفريك وقناة تايم سبورت الأرضية .

الجزائر وغينيا بث مباشر، يدخل المنتخب الجزائري هذه المباراة متصدرا مجموعته برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث مباريات خاضها منذ بداية منافسة كأس أمم أفريقيا، حيث حقق محاربو الصحراء الفوز على كينيا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى من الدور الأول، ثم على السنغال بنتيجة هدف دون رد، وهزم منتخب تنزانيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا مباشر، ويدخل منتخب غينيا مباراة الغد محتلا المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها خلال ثلاث لقاءات، حيث تعادل في المباراة الأولى التي جمعته بمنتخب مدغشقر بهدفين لمثلهما، في حين خسر أمام نيجيريا بهدف نظيف، وحقق الفوز على بوروندي بثنائية دون رد.