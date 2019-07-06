MIX ماكس: بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث...

يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا كورة ستار كورة لايف كورة اون لاين يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر مصر يوتيوب bein بجودات متعددة، تتجه أنظار الجماهير المصرية خاصة والعربية عامة اليوم صوب استاد القاهرة الدولي حيث تُجرى مباراة كبيرة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب افريقيا في دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر AFCON 2019 والتي تسعى مصر جاهدة في حسن تنظيمها والفوز بها ورفع رصيدها من الألقاب للرقم 9 بعد أن كانت قريبة من الوصول لهذا الرقم النسخة الماضية.

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رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر مصر Kora star كورة ستار بث مباشر مصر وجنوب افريقيا كورة اون لاين مصر بث مباشر كورة حصري، وتنطلق هذه المباراة المنتظرة في التاسعة من ليل السبت بتوقيت القاهرة حيث يحظى اللقاء بتغطية اعلامية واسعة على القنوات الحاصلة على حقوق البث ويُنقل عبر تايم سبورت للبث الأرضي وأيضا قناة بي ان ماكس HD1,2 بتعليق علي محمد علي بعد نهاية مباراة نيجيريا والكاميرون حيث يعقبها استديو تحليلي قصير خاص بهذا اللقاء الذي يخشى المصريون حدوث مفاجأة فيه.

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يلا شوت مصر بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة مصر اليوم كورة اون لاين بث مباشر مصر وجنوب افريقيا كورة ستار مصر بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مصر اليوم كورة لايف يوتيوب، وبرغم من حصول المنتخب المصري على نقاط مجموعته كاملة بثلاث انتصارات متوالية واحرازه لخمس أهداف فيها، إلا أن الجميع يتحدث عن عدم وصول المنتخب للمستوى الفني المطلوب والذي يبعث برسالة تحذيرية لجميع المنافسين بأن المنتخب المصري لا يهاب أحدا في ظل سعيه للتتويج، فهل ستكون مباراة الليلة انطلاقة نحو تحقيق هذا واثبات قدرة الفريق على الفوز على أي خصم.

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وينوي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن يدفع بالتشكيل الأساسي له وتثبيته اليوم وعدما اجراء أي تعديل عليه خاصة في خط وسط الملعب الذي طالته انتقادات عديدة عما يقدمه النني وعبدالله السعيد حيث يرى الكثير تراجع مستوى اللاعبين ووجود ثغرة في خلق الفرص والربط بين الدفاع والهجوم وطالب البعض باشراك وليد سليمان في مركز صانع اللعب أساسيا.

واتفق محمد حلمي مدرب الزمالك السابق مع نية أجيري في ذلك حيث يرى أنه من الضرور أن يتم تثبيت التشكيل الذي خاضت به مصر اول مبارتين في البطولة فسيتم التفاهم بين اللاعبين والامتزاج في طريقة اللعب، ورفض مطالبات البعض بالتغيير بحجة تراجع المستوى مطالبا بالنظر لمنتخب المغرب الذي قدم آداء جيد ولكنه ودع البطولة بالأمس

التشكيل الرسمي لمصر بعد الاعلان عنه: محمد الشناوي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء ، المحمدي، النني، طارق حامد، تريزيجيه، السعيد، صلاح وأماهم يلعب مهاجم رئيسي وهو مروان محسن.

ومن خلال تدريبات منتخب مصر فان أجيري استقر على الأسماء الخمسة المرشحة لتسديد ضربات الجزاء الترجيحية في حال الاحتكام إليها في أحد اللقاءات في الأدوار الاقصائية وجائت الأسماء تضم المدافعين محمود علاء واحمد حجازي مع أيمن أشرف وصانع لعب المنتخب عبدالله السعيد والخامس هو محمد صلاح.

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دخول اللاعبين الآن لأرض استاد القاهرة الدولي واستقبال حافل من الجماهير التي تحتشد في المدرجات لدعم المنتخب

الآن: دخول اللاعبين في هذه اللحظات لبداية الشوط الأول، نذكر بأن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع نيجيريا بعد فوزهم على الكاميرون

انطلاقة الشوط الأول من اللقاء الآن

الدقيقة 5: تسديدة من محمد صلاح تمر بجوار القائم للركنية ومصر تهدد المرمى الجنوب افريقي مبكرا

الدقيقة 30: الشناوي ينقذ عدة كرات خطيرة منها فاول على حدود منطقة الجزاء يخرجه ببراعة والتعادل السلبي مستمر

نهاية الشوط الأول باطلاق الحكم صافرته بعد تسديدة محمد صلاح التي خرجت بجوار القائم الأيسر

الدقيقة 55: بداية اللقاء نزول أحمد علي بدلا من مروان محسن، والتعادل السلبي مستمر حتى الأن وتسديدة من صلاح وترتظم باللاعبين

الدقيقة 71: آخر الدقائق والشناوي يتمكن من مسك كرة خطيرة والتعادل حاضر