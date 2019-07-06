الهولندي تونيسين بطل المرحلة الافتتاحية لطواف فرنسا 2019

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أحرز الدراج البلجيكي مايك تونيسين المركز الأول للمرحلة الافتتاحية من النسخة الـ106 لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز/يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.

ويعتبر فوز الهولندي البالغ من العمر 26 عاما بالمرحلة الافتتاحية التي انطلقت من بروكسل وعادت اليها بعدما قطع الدراجون 195,5 كلم، مفاجئا إذ لم يسبق له أن فاز بمرحلة في طواف فرنسا، أو جيرو إيطاليا وفويلتا إسبانيا.

وتقدم تونيسين في نهاية المرحلة بالسرعة النهائية على السلوفاكي بيتر ساغان، بطل العالم السابق الفائز بـ11 مرحلة في السباق الفرنسي بين 2012 و2018، والأسترالي كاليب أيوان.

وفصلت السرعة النهائية بين الدراجين الـ29 الأوائل، فيما حل بطل العام الماضي البريطاني جيراينت توماس في المركز 111 بفارق دقيقة و52 ثانية عن دراجي الطليعة، وبطل أولمبياد ريو 2016 البلجيكي غريغ فان أفرمايت في المركز الحادي عشر.

وأفاد تونيسين من سقوط زميله في فريق جومبو-فيسما ومواطنه ديلن غروينيفيغن في الأمتار الأخيرة بعدما كان متصدرا للسباق، من أجل خطف الفوز في المرحلة الافتتاحية للطواف الفرنسي الذي يبقى في بلجيكا للمرحلتين القادمتين (27,6 كلم سباق ضد الساعة و125 كلم تواليا) قبل أن تبدأ المراحل الفرنسية من ريمس يوم الثلاثاء (213,5 كلم حتى نانسي).

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- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1. الهولندي مايك تونيسن 4,22,47 ساعة

2. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

3. الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

4. الإيطالي جاكومو نيتسولو التوقيت ذاته

5. الإيطالي سوني كولبريلي التوقيت ذاته