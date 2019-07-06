بالصور- محافظ بورسعيد يشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بمركز شباب الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، إلى مركز شباب الاستاد، لمشاهدة مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتواجد مئات المواطنين بمركز شباب الاستاد لمشاهدة اللقاء، مرتدين تيشرتات المنتخب المصري، ورسموا أعلام مصر على وجوههم، بينما حمل أخرون أعلام مصر وأدوات للتشجيع.

وأعلنت محافظة بورسعيد، توفير خدمة نقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالمجان على الهواء مباشرة عبر شاشات عملاقة تم وضعها بالأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.