محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، إلى مركز شباب الاستاد، لمشاهدة مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2019.
وتواجد مئات المواطنين بمركز شباب الاستاد لمشاهدة اللقاء، مرتدين تيشرتات المنتخب المصري، ورسموا أعلام مصر على وجوههم، بينما حمل أخرون أعلام مصر وأدوات للتشجيع.
وأعلنت محافظة بورسعيد، توفير خدمة نقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالمجان على الهواء مباشرة عبر شاشات عملاقة تم وضعها بالأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- محافظ بورسعيد يشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بمركز شباب الاستاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.