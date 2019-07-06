بالفيديو.. طرد تاريخي لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعرض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للطرد خلال مباراة برونزية كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل، وذلك بعد الاحتكاك مع جاري ميدل قائد تشيلي.

وقام ميسي بدفع جاري ميدل في كرة كان يمتلكها الأخير بالقرب من خط نهاية الملعب، فرد عليه قائد تشيلي بدفعه بدون كرة ليقوم حكم المباراة بإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجههما.

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وانتظر الحكم مراجعة حكم الفيديو المساعد للعبة، غير أن الأمر لم يتغير وتم تنفيذ الطرد في حق الثنائي ليكمل الفريقان المباراة بعشر لاعبين لكل منهما، بداية من الدقيقة 37.

وأتى طرد ميسي ليكون الثاني في مسيرته مع المنتخب الأول في المباريات الرسمية حيث حصل على أول بطاقة حمراء أمام المجر في لقاء ودي عام 2005 بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

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