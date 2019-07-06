"ياريت ينزل وليد سليمان وتحية للشناوي".. تعليقات النجوم على الشوط الأول لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

تفاعل نجوم الفن مع نهاية الشوط الأول الذي جمع بين المنتخب الوطني ومنتخب جنوب أفريقيا، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه علي "تويتر" وعلق قائلاً: "صلاح محتاج جنبه لعيب حريف ياخد ويدي معاه.. يا ريت ينزل وليد سليمان".

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة علقت بها على الشوط الأول من المباراة، وكتبت: "الشناوي".

عمرو عبد الجليل

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة له بأحد المشاهد التي ظهر فيها وهو يشجع المنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه علي"انستجرام" وعلق عليه قائلاً: "يلا يا رجالة.. في انتظار الجول الأول".