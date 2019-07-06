محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- محمود بكار ومحمد حسام الدين:
حقق الطفل إبراهيم حبيب المصاب بمتلازمة داون، حلمه بالتواجد مع منتخب مصر في مباراته أمام جنوب أفريقيا، بدور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
ونزل الطفل إلى أرض ملعب ستاد القاهرة قبل صافرة بداية المباراة، وجاء مكانه أمام اللاعب أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، خلال عزف النشيد الوطني المصري.
وفي وقت سابق كان جدة الطفل خليل قد كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" حفيدي إبراهيم حبيب قلبي عاشق الكورة وحضر بطولة روسيا. نفسه يدخل الملعب ماسك إيد بطل من منتخبنا القومي. هل فيه أمل؟.
وبعد نشر جدة الطفل المصاب بمتلازمة داون هذا التدوينة، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل معها لتصل في النهاية لمحمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا.
ومن جانبه، قام فضل بالتواصل مع الطفل واعطاه وعدا بحضور مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ليحقق الطفل حلمه في النهاية ويدخل ملعب اللقاء، ممسكا بيد أحد لاعبي المنتخب الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الطفل إبراهيم حبيب يحقق حلمه ويحضر مباراة منتخب مصر بصحبة اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.