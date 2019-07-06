محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نجح محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الحفاظ على نظافة شباكه بالشوط الأول أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد القاهرة في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
ارتدى الشناوي قفاز الإجادة وأنقذ مرمى الفراعنة في أربع مناسبات، أبرزهم في الدقيقة الـ22 حيث تصدى لتصويبة قوية سددها تاو من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء.
وتمكن حارس الأهلي قبلها من التصدي على مرتين لتصويبة صاروخية سددها نفس اللاعب تاو من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ربع ساعة من المباراة.
الحارس المصري ظهر من جديد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة بعدما شتت عرضية بصعوبة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى لاعب جنوب إفريقيا، قبل أن يمنع بعدها انفرادًا تامًا بالقدم اليمنى لينهي الخطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشناوي ينقذ مصر 4 مرات في الشوط الأول أمام جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.