قبل مباراة المنتخب.. مراكز الشباب والمقاهي كاملة العدد في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

"لا صوت يعلو فوق صوت مباراة المنتخب".. شعار رفعه المشجعين في السويس بمراكز الشباب والمقاهي بأحياء المحافظة لمشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في الدور الـ16 بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتوافد السوايسة على منطقة كورنيش السويس الجديد، والتي تضم عشرات الكافيهات، لمتابعة المباراة الحاسمة والتمتع بنسيم هواء البحر، أما في مقاهي حي الأربعين فلم يبق مقعدًا شاغرًا بعد خروج الشباب لمتابعة المباراة في أجواء تشجيع تفقدها المنازل.

وتوجه أعضاء مراكز الشباب لنواديهم من كافة الأعمار لمتابعة مباراة المنتخب، متوقعين الفوز للمنتخب المصري، في المباراة التي يتابعونها من شاشات عملاقة بمراكز الشباب.

وتواجد رجال المرور في محيط مراكز الشباب لتنظيم حركة سير السيارات، كما وضعت مديرية أمن السويس بوابات إلكترونية بمراكز الشباب الخمس التي توفر شاشات عرض، لفحص حقائب المترددين على مراكز الشباب، بجانب تواجد سيارة الإسعاف داخل المركز للتدخل في حالة الطوارئ.