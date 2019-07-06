بالصور| ممر شرفي لتكريم أبناء الشهداء باستاد القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقام مسؤولو ستاد القاهرة، ممرًا شرفياً لأبناء الشهداء خلال دخولهم إلى المدرجات لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا، اليوم السبت. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة إلى أبناء شهداء الوطن لحضور المباراة من داخل ستاد القاهرة في إطار تكريم أبناء من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. واستقبل العاملون باستاد القاهرة أبناء الشهداء لدى وصولهم للاستاد، واصطف الجميع على الجانبين في ممر شرفي لتكريمهم.

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