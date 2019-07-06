بعثة المنتخب المغربي تغادر مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

غادر الفوج الأول من بعثة المنتخب المغربي، القاهرة، مساء اليوم السبت ، بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩، على يد منتخب بنين.

وكان منتخب المغرب قد ودع كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسر مباراة دور الستة عشر من "الكان"، أمام المنتخب البنيني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب المغرب على دفعتين، حيث غادر الفوج الأول من اللاعبين إلى أوروبا، وسيرحل الفوج الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة.