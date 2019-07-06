محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
غادر الفوج الأول من بعثة المنتخب المغربي، القاهرة، مساء اليوم السبت ، بعد الخروج من بطولة الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩، على يد منتخب بنين.
وكان منتخب المغرب قد ودع كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسر مباراة دور الستة عشر من "الكان"، أمام المنتخب البنيني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب المغرب على دفعتين، حيث غادر الفوج الأول من اللاعبين إلى أوروبا، وسيرحل الفوج الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة المنتخب المغربي تغادر مصر بعد وداع كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.