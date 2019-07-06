سيدورف: لا أفكر في مستقبلي.. دفعنا ثمن السلبية والبطء.. وأشعر بالإحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كلارنيس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، بأن الخروج من بطولة أمم إفريقيا يشعره بالإحباط، قائلًا أنهم دفعوا ثمن السلبية والبطء.

وقال سيدورف بعد الخسارة من نيجيريا 3-2 في دور الـ16 لأمم إفريقيا: "عانينا من السلبية والبطء بعض الشىء خلال الشوط الأول وحاولنا في شوط المباراة الثانى ولكن الأداء كان أكثر بطء وكان الحظ يحالف نيجيريا."

وتابع سيدورف : "كرة القدم لابد فيها من رابح واحد ولا افكر في مستقبلي الآن بل أفكر في الفريق والعمل على تحسينه في الفترة المقبلة هذه هى الرياضة" .

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وأضاف :"أشعر بالإحباط والغضب بعض الشىء، كنا متوترين واللاعبين قدموا ما بوسعهم ولكن ليس بالقدر الكافي .

واستطرد المدرب الهولندي حديثه قائلا: "لا أعتقد أن الأداء الهجومى للفريق كان الأفضل ولكن أود أن أشكر خط الدفاع رغم قيامهم ببعض الأخطاء التى كلفتنا هذه الخسارة، في بعض الأحيان يكون الفريق في شكل جيد ومنظم في مباراة والعكس في مباريات اخرى."

واختتم سيدورف قائلا "استمتعت في كل دقيقة بالعمل مع هذه المجموعة"، في إشارة إلى لاعبي المنتخب الكاميروني، "دفعنا ثمن الاخطاء الدفاعية ونيحيريا كانت الافضل دفاعيا، ارتكبنا بعض الاخطاء تسببت في خلل."