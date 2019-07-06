مدرب نيجيريا: سمعت شائعات إقالتي.. والآن نفكر في الاسترخاء استعدادًا لربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جيرنو رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا بأنه تعلم الكثير عن شائعات إقالته من تدريب الفريق، قائلًا بأنه سيستعد في الفترة المقبلة من أجل المشاركة في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وقال رور في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الكاميرون حامل اللقب 3-2: "كان لدينا بعض الأيام الصعبة بعد مباراة مدغشقر، كنا نود أن نظل في المنافسة، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الخسارة أمام المنتخب الملغاشي وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة نيجيريا، رغم سماعى بعض الشائعات حول إنهاء عقدى حتى لو فزت علي الكاميرون."

وتابع: "حاولنا السيطرة منذ البداية وفي نهاية الشوط الأول عانينا من مشاكل في التركيز أما في الشوط الثانى حاولنا إعادة ترتيب الأوراق وكنا اكثر فاعلية في شوط الثانى."

أضاف: "نمتلك فريق صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة ربع النهائي. وكشف انه سيتابع مباراة مصر وجنوب افريقيا تحسبا لمواجهة احدهما في الدور ربع نهائي للبطولة.