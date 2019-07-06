صلاح ومحسن يقودان هجوم منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي – أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف – محمد النني – طارق حامد – محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن. كان ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قد أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، حيث جاء تشكيل منتخب الأولاد كالتالي: حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا

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