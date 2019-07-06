سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد أكثر من مرة!

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، عرض بيع مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لريال مدريد، في وقت باتت فيه فرص عودة اللاعب لناديه السابق برشلونة ضعيفة جداً.

وأشارت صحيفة ماركا اليوم السبت، إلى أن رئيس النادي الفرنسي عرض على “الملكي” لاعبه البرازيلي مرتين، مضيفة أن العرض جاء متأخراً، وأن القلعة البيضاء لا تضع هذه الخطوة في حساباتها بالوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض لو كان قد ظهر قبل عدة أشهر لكان الوضع اختلف، لكن الأمور تغيرت الآن وأصبح الريال غير مهتم بضم مهاجم “السيليساو”.

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وفي المقابل، لا يرى بي إس جي أن عملية عودة نيمار لكامب نو قد تكون مجدية، فالعلاقة بين الناديين الفرنسي والإسباني ليست جيدة على الإطلاق.

وإلى الآن لم يصبح ما حدث قبل صيفين في طي النسيان، حين دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البرسا 222 مليون يورو، للحصول على خدمات اللاعب الذي كان عنصراً أساسياً في خط هجوم “البلاوغرانا”.

وإلى جانب قضية نيمار، هناك لاعبون آخرون كانوا محل نزاع بين الناديين مثل أدريان رابيو الذي كان بطلاً لمسلسل صراع طويل بين فريقه بي إس جي والبرسا الذي كان يود الانتقال إليه إلى أن قرر في النهاية المراهنة على طريق ثالث لا يشمل أياً منهما وهو يوفنتوس الإيطالي.