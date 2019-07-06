المغربي العربي إلى أولمبياكوس اليوناني

انضم المهاجم المغربي يوسف العربي الى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة ثلاث سنوات، كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ودافع العربي (32 عاماً) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في مايو (أيار) الماضي.

وبدأ العربي مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى 2011، حيث انتقل الى الهلال لموسم واحد وبعدها الى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفاً قبل ان يتركه عام 2016.

وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفاً.