الكاف يختار الحكم محمد عادل للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، الحكم الدولي المصري محمد عادل، للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية. عادل، للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية. كما اختارت اللجنة يارا عاطف المساعد الدولي للمشاركة في الدو ة التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 16 ل28 أغسكس المقبل.

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