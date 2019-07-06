رسمياً .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس تشيلسي السابق

اعلن نادى باريس سان جيرمان الفرسني اليوم السبت عن التعاقد مع الحارس البولندى مارسين بولكا حارس مرمى نادى تشيلسى الانجليزى السابق . ووقع البولندي الشاب على عقد يمتد لموسمين مع نادي العاصمة الفرنسية يبقيه في ملعب حديقة الأمراء حتى يونيو 2021. وتحدث اللاعب عقب توقيعه على العقد الجديد مع باريس قائلاً انا سعيد حقاً ويشرفني الانضمام إلى بي إس جي . وأضاف أن النادى معروف أيضاً بالسماح للعديد من اللاعبين الشباب بإظهار إمكانياتهم في السنوات الأخيرة.

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