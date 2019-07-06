المنيا يعلن التعاقد مع لاعب اسوان

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر، التعاقد مع عباس مصطفي لاعب أسوان في صفقة جديدة استعدادا للموسم الجديد بالممتاز "ب". صفقة جديدة استعدادا للموسم الجديد بالممتاز "ب". وانتقل مصطفي إلي المنيا مقابل 60 ألف جنيه حصل عليها النادي الأسواني وخصم منها المنيا 40 ألف جنيه من عقد اللاعب فى الموسم الجديد.

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