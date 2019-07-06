ميسي يقود هجوم الأرجنتين في مواجهة تشيلي بكوبا أمريكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، المدير الفني الوطني، عن تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة منتخب تشيلي، والتي ستنطلق

بعد قليل على ملعب كورينثيانز آرينا، لتحديد المركز الثالث، من بطولة كوبا أمريكا والمقامةحاليا في البرازيل.

وضم تشكيل منتخب الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: أرماني.

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في الدفاع: نيكولاس، اوتامندي، بيزيلا، فويث.

في خط الوسط: لوسيلسو، باريديس، دي بأول.

ويقود الهجوم الثلاثي ديبالا، اجويرو، ميسي.