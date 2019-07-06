شاهد.. مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أمريكا . تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي ملعب أرينا كورينثيانز وتنقل بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي محمد اليوم علي ملعب أرينا كورينثيانز وتنقل بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي محمدبركات . وكان المنتخب الارجنتيني قد خسر مباراة نصف النهائي أمام البرازيل مستضيف البطولة بهدفين مقابل لاشيء ، بينما خسر المنتخب التشيلي مباراة نصف النهائي أمام بيرو بركلات الترجيح في مفاجأة مدوية . شاهد المباراة ..

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