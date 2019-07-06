ليندجرين: أمتلك طموحات كبيرة ليد الأهلي وأعد الجماهير بالبطولات

السويدي اولا ليندجرين، المدير الفني الجديد لفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاقد رسميًا مع النادي لقيادة فريق كرة اليد خلالالموسم المقبل.
وأضاف: «شرف كبير العمل داخل النادي الأكبر في القارة الإفريقية، ومن ثم أبقى سعيدا للغاية بخطوة
وأوضح أنه ينتظر دعم جماهير الأهلي الكبيرة، ويعد الجميع بالعمل بقوة، وعدم ادخار أية نقطة عرق؛ من أجل قيادة الأهلي للفوز بالبطولات الموسم المقبل على كافة الأصعدة المحلية والعربية والإفريقية.
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