عبد القادر: ليندجرين مدرب كبير وقادر على قيادة الفريق لحصد البطولات

أشاد رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بخطوة التعاقد مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي. وأضاف عبد القادر: «ليندجرين» مدرب مميز ويمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة، والتعاقد معه جاء ليتماشى مع طموحات وتطلعات رجال كرة اليد في النادي الذي يسعى لحصد جميع البطولات في الموسم الجديد. والتعاقد معه جاء ليتماشى مع طموحات وتطلعات رجال كرة اليد في النادي الذي يسعى لحصد جميع البطولات في الموسم الجديد. وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وضع خطة متكاملة لعودة الفرق الجماعية للتواجد على منصات التتويج محليا وعربيا وإفريقيًا. وأوضح أن ليندجرين يمتلك طموحات كبيرة ورغبة قوية في صناعة تاريخ كبير مع «يد الأهلي»، مؤكدًا أن «السويدي» سعيد للغاية بالتواجد داخل الأهلي وإعلان بدء ولايته التدريبية داخله.

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