أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سعي الفريق لأن تكون جميع اللقاءات الودية في معسكره بقبرص قوية بحسب رؤية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال من أجل الاستفادة منهابصرف النظر عن النتائج حيث إنها تجارب لتصحيح الأخطاء قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف أمير عزمي أن الجهاز الفني للزمالك راضٍ عن أداء الفريق
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمي: هدفنا وديات قوية ولاتهمنا النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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