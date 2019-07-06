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أمير عزمي: هدفنا وديات قوية ولاتهمنا النتائج

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أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سعي الفريق لأن تكون جميع اللقاءات الودية في معسكره بقبرص قوية بحسب رؤية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال من أجل الاستفادة منها

بصرف النظر عن النتائج حيث إنها تجارب لتصحيح الأخطاء قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أمير عزمي أن الجهاز الفني للزمالك راضٍ عن أداء الفريق

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أمام إيل ليماسوس رغم الخسارة، مشيرا إلى أن هناك مكاسب كثيرة للفريق واطمئنان على حالة جميع اللاعبين الموجودين بمعسكر قبرص بلا استثناء. ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية بخلاف ودية إيل ليماسوس بمعسكر قبرص أيام ٨ و١٠ و١٢ يوليو الحالي.
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