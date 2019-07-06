مالديني يحول وجهة ثيو هيرنانديز من ألمانيا إلى ميلان مقابل 20 مليون يورو

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أكد العملاق الإيطالي “ميلان” تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني الشاب “ثيو هيرنانديز” بعقد طويل الأمد، مدته خمسة أعوام قادمة.

وتنازل ريال مدريد عن اللاعب الأعسر مقابل 20 مليون يورو، بحسب ما أكدته صحيفة آس المدريدية في تقريرها عن اللاعب مساء اليوم السبت.

وأعير اللاعب خلال الموسم الماضي لريال سوسيداد أثناء فترة لوبتيجي وسولاري، وقدم مستوى متميز دفع البعض لترشيحه كي يكون ضمن خطط زين الدين زيدان بالموسم المقبل 2020/2019.

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لكن زيدان اخرج ثيو هيرنانديز من حساباته بشكل نهائي عند بداية الميركاتو الصيفي 2019 عن طريق ضم الظهير الأيسر فيرلان ميندي من ليون الفرنسي بمبلغ فاق الـ 45 مليون يورو.

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وفكر ثيو هيرنانديز – صاحب الأصل الفرنسي– في الرحيل إلى الدوري الألماني قبل تلقيه عرض ميلان، وذلك كي يكون جوار شقيقه لوكاس هيرنانديز الذي انضم مؤخرًا إلى بايرن ميونخ، غير أن لقاءه بالمدير الرياضي الجديد لميلان “باولو مالديني” بدل كل شيء لصالح ميلان.

ولعب مالديني دورًا هامًا لاتمام الصفقة لصالح بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات قبل باير ليفركوزن وريال سوسيداد عندما قابل اللاعب بنفسه في مدينة إيبيزا.

وفي نفس الوقت كان نادي باير ليفركوزن يستعد للتوقيع مع اللاعب بعد توصلهما لاتفاق شفهي.

وقرر ثيو تغيير رأيه بارسال وكيل أعماله (مانويل جارسيا كويلون) إلى ميلان اتمام الصفقة ووضع الرتوش الأخيرة على العقد.

في سياق متصل، استغل مانويل جارسيا الفرصة لمناقشة مستقبل الجناح الإسباني سامو كستيليخو (لاعب فياريال السابق) مع ميلان، حيث تتداول أنباء عن قرب عودته إلى الدوري الإسباني بعد موسم واحد فقط بين صفوف ميلان في السيري آ.