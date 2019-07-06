رياضة | الاتحاد يدخل صراع المنافسة على ثنائي القادسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يدخل صراع المنافسة على ثنائي القادسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صراع التعاقد مع ثنائي نادي القادسية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أندية الاتحاد والتعاون والشباب أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع ثنائي القادسية المحسن فلاتة، ونايف هزازي.

ويذكر أن عقد الثنائي يمتد مع القادسية حتى عام 2022، ولكن الصحيفة أكدت على إمكانية بيع اللاعبين أو أحدهما في الإنتقالات الصيفية الحالية.