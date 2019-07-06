رياضة | بعد إنتفاضة "النسور" .. حكاية 4 "ريمونتادات" في مواجهات الكاميرون ونيجيريا بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنتفاضة "النسور" .. حكاية 4 "ريمونتادات" في مواجهات الكاميرون ونيجيريا بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب نيجيريا ريمونتادا تاريخية أمام نظيره منتخب الكاميرون وتغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019، ليتأهل نسور نيجيريا لدور الثمانية بالبطولة.

افتتح النيجيري أوديون إيجالو أهداف المباراة وسجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالدقيقة 19، ورد أسود الكاميرون بهدفين عبر ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي بالدقيقتين 41، 44 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني انتفض نسور نيجيريا وسجل هدفين عبر إوديون إيجالو وأليكس إيوبي بالدقيقتين 63، 66 من زمن المباراة، ليفوز بنتيجة 3/2 ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، ويطيح بالمنتخب الكاميروني (حامل اللقب) خارج البطولة القارية المقامة بمصر.

وبالعودة لتاريخ مواجهات نيجيريا والكاميرون نجد أن مواجهاتهما حافلة بـ"الريمونتادات"، وأن الانتصار المثير للمنتخب النيجيري في مباراة اليوم بـ"كان 2019" ليست "الريمونتادا" الأولي في مباريات المنتخبين عبر تاريخهما.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الريمونتادات في تاريخ مواجهات الكاميرون ونيجيريا:

- 1984:

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تقابل منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيري في نهائي بطولة أمم إفريقيا 1984، وتقدم المنتخب النيجيري بهدف عن طريق لاعبه "مودا لاوال" بالدقيقة 10 ليظن الجمهور أن اللقب في طريقه لمنتخب نيجيريا، ولكن الرد جاء قاسيًا من المنتخب الكاميروني وسجل 3 أهداف عن طريق (رينيه ندجيا - تيوفيل أبيجا - ارنست أبونجي) وتوج بلقب البطولة.

- 2000:

تكرر اللقاء بين منتخب الكاميرون ونيجيريا في نهائي أمم إفريقيا 2000، المنتخب الكاميروني نجح في التقدم بهدفين عبر صامويل إيتو، ومبوما بالدقيقتين 26، 31، لكن استطاع المنتخب النيجيري ادراك التعادل بهدفين عبر تشوكو وأوكوشا بالدقيقتين 45، 47 من زمن اللقاء، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للكاميرون بنتيجة 4-3.

- 2004:

في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2004 تقابل منتخب الكاميرون مع منتخب نيجيريا، ووضع صامويل ايتو اسود الكاميرون بالمقدمة بعدما سجل هدف في الدقيقة 41، ولكن استطاع المنتخب النيجيري انتزاع فوزًا ثمينًا بتسجيل هدفين عبر أوكوشا وجون أوتاكا بالدقيقتين 45، 73 من زمن اللقاء.

-2019:

أعاد المنتخبين الكاميروني والنيجيري مسلسل "الريمونتادات" بينهما مساء اليوم في مباراة مثيرة في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، حيث تقدم منتخب نيجيريا بهدف عبر إيجالو بالدقيقة أوديون إيجالو بالدقيقة 19، ورد أسود الكاميرون بهدفين عبر ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي بالدقيقتين 41، 44، قبل انتفاضة نيجيرية بهدفين عبر إيجالو وإيوبي بالدقيقتين 63، 66 أطاحت بـ"حامل اللقب" خارج البطولة القارية.